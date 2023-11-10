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AUZEF vize sınavları ne zaman? 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav tarihleri

AUZEF sınav giriş yerleri son dakika açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları, 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. AUZEF ara sınavlarında kaç soru sorulacak, sınav süresi ne kadar olacak? AUZEF ara sınav geçme notu kaçtır? İşte 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavlara ilişkin detaylar...

10:02 - 10/11/2023 الجمعة
Yeni Şafak
AUZEF

AUZEF

Aylardır beklenen AUZEF güz dönemi ara sınavları İstanbul Üniversitesi organizasyonunda gerçekleşecek. Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak olan AUZEF sınavlarında 30 dakika süre tanınacak.

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2023

Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024

2023 AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

2023-2024 AUZEF ara dönem (vize) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiresmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.''

AUZEF GEÇME NOTU KAÇTIR?

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. Uzaktan öğretim programlarında; Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır. Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.



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