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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı ertelendi mi?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı ertelendi mi?

11:5727/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF bünyesinde eğitim gören öğrenciler için sınav maratonu sürüyor. Final sınavlarının ardından bütünleme (telafi) sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav merkezi tercihlerine devam ederken bir yandan da “AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi?” sorusuna yanıt arıyor. Üniversite yönetiminden gelen açıklama, sınav tarihine ilişkin belirsizliği ortadan kaldırdı.

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Telafi sınavlarının ertelenip ertelenmediği yönünde çıkan haberlerin ardından binlerce öğrenci gözünü İstanbul Üniversitesi’nden gelecek açıklamalara çevirdi. Lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için kritik öneme sahip olan sınavda, not yükseltme fırsatı sunulacak. Peki sınav takvimi değişti mi?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı akademik takvim doğrultusunda 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak akademik takvimde güncellemeye gidildi ve bütünleme sınavı ileri bir tarihe alındığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak AUZEF Dekanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Öğrencilerimiz,

12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir.

Sınavlarınızda başarılar dileriz."

SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Telafi sınavı (bütünleme) sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 22 Haziran 2025 Pazar saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

AKSİS Öğrenci Otomasyon sistemine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifre ile Sınav Sistemine giriş yapabilirsiniz.

22 Haziran 2025 Pazar 23:59’dan sonra oluşturulan sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacak.

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