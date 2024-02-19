AUZEF güz dönemi bütünleme sınavları üç oturum halinde düzenlendi. Sınav giriş belgelerini sistem üzerinden edinerek sınava katılan adaylar AUZEF telafi sınavı soru ve cevaplarını görüntüleyecekleri ekranı araştırıyor. Peki, 2024 AUZEF güz dönemi bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, sınav sonuçlarını auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilecek.
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2023-2024 AUZEF güz dönemi bütünleme (Telafi) sınavları 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. AUZEF sınav soruları kitapçığı ve cevap anahtarı da bütünleme sınavının tamamlanmasının ardından yayınlanacak.
10 - 11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavının tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve 13 Şubat 2024 saat 23.59’da sona erecektir.
Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacak.
Üniversite'den yapılan açıklamada;
"Değerli Öğrencilerimiz,
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak 18 Şubat (Pazar) 2024 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Sınav soru kitapçıkları, 'aksis.istanbul.edu.tr' adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.
Soru itiraz sonuçlarına verilen cevapları, sürecin tamamlanmasının ardından, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” kısmından görüntülenebilecek.