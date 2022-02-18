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AUZEF AKSİS sınav sonucu sorgulama: AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları sorgulama ekranı ile sınav sonuçları öğrenilebiliyor. AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavı 12-13 Şubat 2022 tarihleri arasında 4 oturumda gerçekleştirilmişti. Ancak AUZEF bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF AKSİS sınav sonucu sorgulama: AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF BÜTÜNLEME

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Ardından telafi sınavları uygulandı. Bugünlerde ise AUZEF sonuçları bekleniyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kurumdan sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapıldığında detaylar ve sonuç görüntüleme ekranı haberimizde yer alacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.ed... adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.ed... adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?

Telafi(bütünleme) sınavına giren öğrenciler için Telafi(bütünleme) sınavı bitirme(final) sınavı yerine geçer ve bitirme sınavı gibi toplam notun %60 ını etkiler.

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