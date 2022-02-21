AUZEF AKSİS bütünleme sonuçları: AUZEF telafi (bütünleme) sonuçları açıklandı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakütlesi (AUZEF)n'in 12 Şubat ve 13 Şubat tarihleri aralığında düzenlediği telafi sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler bütünleme sınav sonuçlarına AKSİS ekranı üzerinden bakabilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI

AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama işlemi, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebiliyor.

Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıda bulunan linkten giriş yapabilir.

AUZEF SINAV SONUÇ EKRANI

AUZEF TELAFİ (BÜTÜNLEME) SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 14 – 18 Şubat olarak belirlenmişti. Ancak yoğun talep üzerine süre 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

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