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AUZEF final sonuçları açıklandı: İşte sınav sonuç sorgulama ekranı

AUZEF final sonuçları açıklandı: İşte sınav sonuç sorgulama ekranı

09:3011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak?
AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, harf notu görüntüleme ekranına yöneldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde tamamlandı, sonuçlar ise 6 Haziran itibarıyla aksis.istanbul.edu.tr adresinden erişime açıldı. Harf notu hesaplaması, yanlış doğru oranları ve başarı notu kriterleri merak konusu oldu. Peki, AUZEF harf notu sistemi nasıl işliyor? Detaylar haberimizde.

AUZEF 2025 final sınav sonuçları açıklandı, öğrenciler şimdi harf notlarını incelemeye başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında tamamlanan final sınavlarının ardından sonuçlar 6 Haziran'da yayımlandı. Adaylar, aksis.istanbul.edu.tr üzerinden harf notlarını öğrenebilirken, CC, DC, DD gibi notların geçip geçmediği soruları da gündeme geldi. İşte AUZEF not sistemi ve başarı kriterlerine dair ayrıntılar...

AUZEF HARF NOTU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF harf notları henüz açıklanmadı. Ancak fakülteden yapılan açıklamada bitirme sınav (final) sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacağı belirtildi.

AUZEF HARF NOTU

4.00 - AA

3.50 - BA

3.00 - BB

2.50 - CB

2.00 - CC

1.50 - DC

1.00 - DD

0.00 - FF

AUZEF CC, DC, DD GEÇER Mİ?

Kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı (FF harf notu bulunmayan) ve AGNO’su 2,50 üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de alabilir.

Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

Koşullu başarılı (DD ve DC) derslerde, not yükseltmek amacıyla ders tekrar alınır ise ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.

#AUZEF
#Auzef Ders Geçme Notu
#Auzef Sonuçları
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