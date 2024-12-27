İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi final sınavları için tarih ve detaylar açıklandı. AUZEF final sınavı giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte 2024 AUZEF final sınav yerleri sorgulama ekranı...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala gözler, AUZEF sınav giriş belgesine çevrildi. AUZEF sınav yerleri giriş belgesine AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak 'http://auzefsinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden erişim sağlanabilecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF final sınavları ne zaman?
AUZEF GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
28-29 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek AUZEF bitirme sınavlarına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı.
Sınav giriş belgeleri, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.
AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.