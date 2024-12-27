İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala gözler, AUZEF sınav giriş belgesine çevrildi. AUZEF sınav yerleri giriş belgesine AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak 'http://auzefsinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden erişim sağlanabilecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF final sınavları ne zaman?