AUZEF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 3 ders sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklacak?
AUZEF üç ders başarı notu kaç?
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyet için üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.