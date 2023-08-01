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Mezuniyete üç ders sınavı sonuçları için gözler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının tamamlanmasından sonra sıra AUZEF 3 ders sınavına gelmişti. 2023 AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlandı. Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin, girdikleri bu mezuniyet için üç ders sınavından aldıkları not geçerli olur. Peki AUZEF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF 2023 Mezuniyete üç ders sınavı sonuç sorgulama ekranı.

16:56 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
AUZEF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 3 ders sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklacak?

AUZEF
3 ders sınav sonuçları
nın, 11 Ağustos tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.

AUZEF üç ders başarı notu kaç?

Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyet için üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

#AUZEF
#İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
#AUZEF üç ders sınav sonuçları
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ALES 2 sınav tarihi, sınava giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı!