|
Reklam
Reklam
Özgün

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022-2023 bahar yarıyılı ara sınavı (vize) hakkında bilgiler paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilerde AUZEF sınavlarının online yapılacağı duyuruldu. Ara sınavda alınan puanlar adayların dönem sonu başarı notunu %30 oranında etkileyecek. Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

09:15 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AUZEF

AUZEF

AUZEF sınav tarihleri, İstanbul Üniversitesi'nin resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Bu kapsamda Bahar dönemine ilişkin vize sınavlarının belirlenen tarihler aralığında elektronik ortam üzerinden yapılacağı kaydedildi.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin ara sınavları 29 Nisan 2023 – 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecektir. Sınavlarınıza dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında girebilirsiniz. Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacaktır.

AUZEF ARA SINAVLARINA NEREDEN GİRİLİR?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.



#auzef
#istanbul üniversitesi
#açık ve uzaktan eğitim fakültesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.