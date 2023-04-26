Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bahar dönemi AÖF ara sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan ikinci etabı da 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Anadolu Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, online sınav sonuçları açıklandı. Peki, AÖF sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...