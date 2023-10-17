AUZEF sınavı
AUZEF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde devam ettiren öğrencilerin gündeminde yer alan AUZEF ara sınav takvimi yayınlandı. 10 Ekim 2023'a kadar gerçekleştiren sınav merkezi tercihlerinin ardından öğrenciler söz konusu sınavlara kasım ayında katılım sağlayacaklar. AUZEF sınavlarının geneli çoktan seçmeli test şeklinde her ders için 20 soru şeklinde yapılacak ve 30 dakika süre verilecek. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman, online mı olacak? AUZEF sınavları yüz yüze mi?
AUZEF ARA (VİZE) SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Sınavların uygulanış şekli henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgelerinin kasım ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.
Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.