AUZEF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde devam ettiren öğrencilerin gündeminde yer alan AUZEF ara sınav takvimi yayınlandı. 10 Ekim 2023'a kadar gerçekleştiren sınav merkezi tercihlerinin ardından öğrenciler söz konusu sınavlara kasım ayında katılım sağlayacaklar. AUZEF sınavlarının geneli çoktan seçmeli test şeklinde her ders için 20 soru şeklinde yapılacak ve 30 dakika süre verilecek. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman, online mı olacak? AUZEF sınavları yüz yüze mi?