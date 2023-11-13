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İstanbul Üniversitesi AUZEF ara (vize) sınav soruları ve cevapları 2023

İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF sınav soruları ve cevapları için gözler auzef.istanbul.edu.tr ekranından yapılacak duyuruya çevrildi. 2023 2024 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı hafta sonu gerçekleştirilen sınavların ardından araştırılıyor. AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte AUZEF vize (ara) sınav soru ve cevap anahtarı PDF linki...

13:45 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AUZEF

AUZEF

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde açıktan eğitimlerini sürdüren öğrenciler sınavlara ilişkin soru ve cevap anahtarına odaklandı. Üç oturumda düzenlenen sınavların ardından gözler "AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına çevrildi. İşte, AUZEF soruları ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar...

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2023 AUZEF ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşiyor. AUZEF sınav soruları ve cevapları sınav bitiminde yapılan duyuruyla https://auzef.istanbul.edu.tr sayfasından erişime açılacak.

AUZEF'TE YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

AUZEF ARA (VİZE) SINAVININ YÜZDE KAÇI ETKİLİ?

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

AUZEF BİTİRME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF 2023 bitirme (final) sınavları 6 Ocak - 7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.


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