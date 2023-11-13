İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde açıktan eğitimlerini sürdüren öğrenciler sınavlara ilişkin soru ve cevap anahtarına odaklandı. Üç oturumda düzenlenen sınavların ardından gözler "AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına çevrildi. İşte, AUZEF soruları ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar...