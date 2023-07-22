AUZEF
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023 taban puanları henüz belli olmadı.
Adaylar geçtiğimiz yıl (2022) alım yapılan puanlara göre hareket edecek.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi bölümlerinin puanları 129-130 sayfada yer almaktadır.
AUZEF 2 YILLIK VE 4 YILLIK BÖLÜMLER
4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli test tipinin dışında Klasik veya Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir.
AUZEF SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.
Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.
Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı
Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;
Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Net Sayısı (15 - 0,75) x 5 = 14,25 olacaktır.
Ders Puanı 14,25 x 5 = 71,25 olacaktır.
Uzaktan öğretim programlarında;
Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.