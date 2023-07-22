İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF taban puanları 2023 YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin Açıköğretim Fakültesi kapsamında eğitim verilen iki ve dört yıllık bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. AUZEF sıralama ve taban puanları 2023 merak ediliyor. İşte, YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık AUZEF bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması…

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2023

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023 taban puanları henüz belli olmadı.

Adaylar geçtiğimiz yıl (2022) alım yapılan puanlara göre hareket edecek.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi bölümlerinin puanları 129-130 sayfada yer almaktadır.

AUZEF 2 YILLIK VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)

ÇOCUK GELİŞİMİ

E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)

GRAFİK TASARIMI

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İLAHİYAT (YENİ)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

MARKA İLETİŞİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli test tipinin dışında Klasik veya Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir.

AUZEF SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

Açık öğretim programlarında;

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.

Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Net Sayısı (15 - 0,75) x 5 = 14,25 olacaktır.

Ders Puanı 14,25 x 5 = 71,25 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.







