AUZEF telafi sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından açıklanıyor. İÜ AUZEF telafi sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir? İşte AUZEF bütünleme sınavları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı

AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kurumdan sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapıldığında detaylar ve sonuç görüntüleme ekranı haberimizde yer alacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleşecek.

AUZEF sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlayacak. AUZEF sınavlarının bitiş saati ise verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor.