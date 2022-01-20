AUZEF telafi (bütünleme) sınavı online mı yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları için sayılı gün kaldı. SInava girecek öğrenciler AUZEF telafi(bütünleme) sınavlarının nasıl yapılacağını sorguluyor.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF güz dönemi telafi sınavları 22 – 23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF TELAFİ (BÜTÜNLEME) SINAVLARI ONLİNE MI?

AUZEF geçtiğimiz günlerde sınavı online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağı hakkında şu şekilde bir açıklamada bulundu.

“Değerli Öğrencilerimiz,

Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 – 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz.”

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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AUZEF telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.