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AUZEF güz dönemi ara sınav (vize) tarihleri belli oldu!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri belli oldu. 19 Eylül'de derslerin başlamasıyla AUZEF öğrencileri güz dönemi ara sınav tarihini merak ediyor. AUZEF öğrencileri ilk sınavı güz dönemi vize sınavı olacak. Peki, 2022-2023 AUZEF güz dönemi vize (ara) sınav tarihi ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF ara sınav (vize) sınav tarihi 2022: AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi güne denk geliyor? İÜ akademik takvimi
auzef sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi final tarihleri araştırılmaya başladı. Sınava girecek milyonlarca aday, 'AUZEF finalleri ne zaman, ayın kaçında?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; AUZEF sınavlarına dair merak edilenler haberimizde.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ ARA (VİZE) SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi ara (vize) sınavı 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ BİTİRME (FİNAL) SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)
sınavı 24 Aralık - 25 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ

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