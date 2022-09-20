AUZEF güz dönemi ara sınav (vize) tarihleri belli oldu! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri belli oldu. 19 Eylül'de derslerin başlamasıyla AUZEF öğrencileri güz dönemi ara sınav tarihini merak ediyor. AUZEF öğrencileri ilk sınavı güz dönemi vize sınavı olacak. Peki, 2022-2023 AUZEF güz dönemi vize (ara) sınav tarihi ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar...

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