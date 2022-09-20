AUZEF güz dönemi ara sınav (vize) tarihleri belli oldu!

İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi final tarihleri araştırılmaya başladı. Sınava girecek milyonlarca aday, 'AUZEF finalleri ne zaman, ayın kaçında?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; AUZEF sınavlarına dair merak edilenler haberimizde.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ ARA (VİZE) SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF güz dönemi ara (vize) sınavı 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ BİTİRME (FİNAL) SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF güz dönemi yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)
sınavı 24 Aralık - 25 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF güz dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ