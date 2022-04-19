AUZEF AKSİS Sonuç Sorgulama | AUZEF 2022 Bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde tamamlandı. Toplamda 4 oturumda düzenlenen sınavların ardından gözler AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçen dönem sınavlarına bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF AKSİS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Vize Sınavı sonuçları henüz erişime açılmadı.

Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.ed... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

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AUZEF VİZE SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Hemen belirtelim ki AUZEF vize sınavlarının ilk oturumu 16 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da gerçekleştirildi. Sınavlar yeni gerçekleştirildiği için henüz AUZEF soru ve cevapları yayınlanmadı.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2022

Bahar Dönemi Ara (vize) sınavları 16-17 Nisan 2022

Bahar Dönemi dönem sonu (final) sınavları 04-05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları 02-03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

AUZEF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekir.