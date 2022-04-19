Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün AUZEF AKSİS Sonuç Sorgulama | AUZEF 2022 Bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖZGÜN HABERLER

AUZEF AKSİS Sonuç Sorgulama | AUZEF 2022 Bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar dönemi vize sınavı sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. AUZEF bahar dönemi (vize) sınavları 16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav sonrasında katılımcılar "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" "AUZEF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" Sorularının yanıtını arıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF vize sonuçları 2022

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde tamamlandı. Toplamda 4 oturumda düzenlenen sınavların ardından gözler AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçen dönem sınavlarına bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF AKSİS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Vize Sınavı sonuçları henüz erişime açılmadı.

Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.ed... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF VİZE SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Hemen belirtelim ki AUZEF vize sınavlarının ilk oturumu 16 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da gerçekleştirildi. Sınavlar yeni gerçekleştirildiği için henüz AUZEF soru ve cevapları yayınlanmadı.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2022

  • Bahar Dönemi Ara (vize) sınavları 16-17 Nisan 2022
  • Bahar Dönemi dönem sonu (final) sınavları 04-05 Haziran 2022
  • Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları 02-03 Temmuz 2022
  • Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

AUZEF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekir.

ALES 2022 Soru ve Cevapları: ÖSYM 17 Nisan ALES soruları ve cevapları kitapçığı erişime açıldı!
ÖZGÜN
ALES 2022 Soru ve Cevapları: ÖSYM 17 Nisan ALES soruları ve cevapları kitapçığı erişime açıldı!
İngilterede casus alarmı

İngiltere'de 'casus' alarmı

​Başbakan Johnson'ın ofisine dahi sızdılar.
Araç sahiplerineHGS uyarısı

Araç sahiplerine
HGS uyarısı

Vatandaşları ​sahte linklerle dolandırıyorlar.
Rus ordusuyeniden saldırıya geçti

Hedeflerinde dört bölge var: Ülke ile bağlantısını kesecekler

Güvenlik kameralarına yansıdı: Uçan çatının altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

​“Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri parçalanıyor.”

Yangında dört ev yanarak kül oldu.

​Kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler CHP sayesinde 35 ilde platform kurdu.

​Sekiz yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

​Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var.

​Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.