Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı? Ulaştırma Bakanı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından beklenen müjdeli haber geldi. Avrasya Tüneli motosiklet yasağı ile ilgili son dakika açıklaması olarak Bakan Karaismailoğlu açıklamasında Avrasya Tünelinin motosiklet trafiğine açılacağını duyurdu ve 1 Mayıs tarihine işaret etti. İşte haberin detayları...

Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.

Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar?

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanacaktır.

05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır.

REKLAM