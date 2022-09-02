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Avukatlık asgari ücret tarifesi 2022 belli oldu mu?

Avukatlık asgari ücret tarifesi 2022 2023 yeni adli yılın açılmasıyla birlikte gündeme geldi. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylandı. Peki, avukatlık asgari ücret tarifesi açıklandı mı, yeni avukatlık ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 avukatlık asgari ücret tarifesi haberinin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar oldu? Güncel 2022 avukatlık asgari ücret tarifesi
Avukatlık asgari ücret tarifesi 2022 2023

2022 - 2023 güncel avukatlık asgari ücret tarifesi son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Avukatlara hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler hem yargı mensupları hem de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Pek çok vatandaş ve hukukçu da yeni fiyatları araştırıyor. İşte, 2022 güncel avukatlık asgari ücret tarifesi...

2022 avukatlık asgari ücret tarifesi onaylandı mı?

Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. 2022 avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte belli olacak.

Avukatlık asgari ücret tarifeleri geçtiğimiz 2021 yılı için Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 7 bin 425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 3 bin 815 lira avukatlık ücreti ödemesi yapılıyordu. Büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 675, takip eden her saat için 405 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 1405, izleyen her saat için 695 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 1030, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 1350, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 4 bin 100 lira avukatlık ücreti alınıyordu.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 13 bin 875, duruşmalı işlerde 24 bin lira avukatlık ücreti ödeniyordu. Ceza soruşturma evresindeki işler için 1550, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 2 bin 175, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 5 bin 100, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 10 bin 250 lira avukatlık ücreti ödenmekte.

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 7 bin 425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 3 bin 815 lira avukatlık ücreti ödenmekte.

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