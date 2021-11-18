Özgün Ay tutulması Türkiye saati ile kaçta, ne zaman olacak?
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Ay tutulması Türkiye saati ile kaçta, ne zaman olacak?

Ay tutulması en son 2018 yılında gerçekleşmişti. Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Parçalı ay tutulması nereden izlenecek? soruları merak ediliyor. Türkiye'den ay tutulması izlenecek mi? Ay tutulması Türkiye saati ile saat kaçta? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ay tutulması Türkiye saati ile kaçta, ne zaman olacak?
ay tutulması

En uzun Ay tutulması 3 saatten fazla sürecek ve ABD'den izlenebilecek. Ay tutulması başladığında rengi kızıla dönecek. Ay tutulmasının Türkiye'den de izlenip izlenmeyeceği merak kazandı.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulması, 19 Kasım'da gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinden görülebilecek. Türkiye'den ise takip edilemeyecek

AY TUTULMASI NE KADAR SÜRECEK?

Tutulma, son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması olacak. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

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