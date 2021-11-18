Ay tutulması Türkiye saati ile kaçta, ne zaman olacak?

En uzun Ay tutulması 3 saatten fazla sürecek ve ABD'den izlenebilecek. Ay tutulması başladığında rengi kızıla dönecek. Ay tutulmasının Türkiye'den de izlenip izlenmeyeceği merak kazandı.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulması, 19 Kasım'da gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinden görülebilecek. Türkiye'den ise takip edilemeyecek

AY TUTULMASI NE KADAR SÜRECEK?

Tutulma, son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması olacak. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.