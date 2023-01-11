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Aydın’da sağanak yağış bugün etkili olacak

Aydın’da dün başlayan yağışların bugün kıyı kesimler başta olmak üzere etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Aydın il merkezi ile Kuşadası, Didim, Söke, Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve Karacasu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Aydın 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aydın 5 günlük hava durumu
Aydın 5 günlük hava durumu

Aydın’da çarşamba akşamından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Aydın çevrelerinde devam eden ve yer yer kuvvetli olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Aydın İl merkezi ile Kuşadası, Didim, Söke, Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve Karacasu ilçelerinde, yarın (11.01.2023 Çarşamba) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olarak devam etmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli, rüzgar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

AYDIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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