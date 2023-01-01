Aydın’da yarın görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada cuma sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışların beklendiği bildirildi. sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aydın 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
15:04 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aydın 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Aydın ilinin birçok ilçesi için kuvvetli yağış uyarı yaptı. Yarın görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.