Aydın 5 günlük hava durumu

Samsun’da 19 Ocak’ta yalancı bahar yaşanırken, termometreler 24,1 dereceyi gösterdi. Bu yıl ise küresel ısınmanın etkisi ve iklim değişikliği nedeniyle Samsun’da insanlar neredeyse mont giymeden kışı geçiriyor. Yağışların oldukça azaldığı Samsun’da termometreler 24,1 dereceyi gösterirken, vatandaşlar ise tedirgin olduklarını söyledi. Peki Samsun’a ne zaman kar yağacak? Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.