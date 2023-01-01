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Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Aydın’da yarın görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada cuma sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışların beklendiği bildirildi. sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aydın 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
15:04 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aydın 5 günlük hava durumu

Aydın 5 günlük hava durumu

#Aydın
#yağış
#hava durumu
#meteoroloji
#Kuşadası
37 dakika önce
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Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
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