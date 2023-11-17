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Euro 2024 Elemeleri: Azerbaycan 10 kişi oynadığı maçta İsveç'i 3-0 mağlup etti

Euro 2024 Elemeleri F Grubu 9. haftasında Azerbaycan evinde İsveç’i konuk etti. Azerbaycan 10 kişi kaldığı maçta rakibini 3-0 mağlup etti. Goller dakika 3’ ve 89’ Emin Makhmudov (2), 6’ Renat Dadashov’dan geldi. Azerbaycan’da Bahlul Mustafazade dakika 57’de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Azerbaycan bu sonuçla puanını 7’ye çıkartarak 4. sırada yer aldı. İsveç aynı puanla ve 1 maç eksiği ile 3. sırada yer aldı. Azerbaycan - İsveç maç özeti ve Euro 2024 Elemeleri güncel puan durumu haberimizde.

10:15 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Euro 2024 Elemeleri F Grubu 9. haftasında Azerbaycan evinde İsveç’i 3-0 mağlup etti.

Euro 2024 Elemeleri F Grubu 9. haftasında Azerbaycan evinde İsveç’i 3-0 mağlup etti.

Azerbaycan,
9. haftasında evinde İsveç ile karşılaştı. Azerbaycan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Galibiyet golleri Makhmudov (2) ve Dadashov’dan geldi. Bahlul Mustafazade 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Azerbaycan 10 kişi oynadığı maçta kazanmasını bildi. Azerbaycan - İsveç maç özeti haberimizde.

AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇ ÖZETİ

Azerbaycan - İsveç maç özetini izlemek için

AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI



#Azerbaycan
#İsveç
#UEFA Euro 2024 Elemeleri
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Euro 2024 Elemeleri: Azerbaycan 10 kişi oynadığı maçta İsveç'i 3-0 mağlup etti