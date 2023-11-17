Euro 2024 Elemeleri F Grubu 9. haftasında Azerbaycan evinde İsveç’i 3-0 mağlup etti.
Azerbaycan,
9. haftasında evinde İsveç ile karşılaştı. Azerbaycan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Galibiyet golleri Makhmudov (2) ve Dadashov’dan geldi. Bahlul Mustafazade 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Azerbaycan 10 kişi oynadığı maçta kazanmasını bildi. Azerbaycan - İsveç maç özeti haberimizde.
AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇ ÖZETİ
AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇ ÖZETİ
AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇ SONUCU
AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
#Azerbaycan
#İsveç
#UEFA Euro 2024 Elemeleri
10 dakika önce