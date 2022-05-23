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Babalar Günü ne zaman?

Babalar günü için geri sayım sayım başladı. Evlatları için fedakarlıktan kaçınmayan, çocukları, hayvanları korumayı kendine görev edinmiş adeta çınar ağacı diyebileceğimiz babalarımızın babalar günü ne zaman? 2022 Babalar günü tarihi merak konusu haline geldi. Peki, 2022 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Babalar Günü ne zaman? 2022 Babalar Günü tarihi
​Babalar Günü ne zaman?

Babalar gününe günler kala vatandaşları tatlı bir telaş sardı. Hediye almak için ve bu günü kutlamak için babalarına hediye alacak olan kişiler, internet üzerinden bu sene Babalar Gününün ne zaman kutlanacağını merak edip sorgulamaya başladı. Peki, 2022 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte detaylar...

2022 Babalar Günü tarihi

  • Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.
  • Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl yani 2022'de. 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar günü hakkında

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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