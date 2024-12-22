AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından İstanbul il başkanı olacak isim Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu. 1 Mart 2024 Bağcılar belediye seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayı Abdullah Özdemir oyların yüzde 55,4’ünü alarak Bağcılar belediye başkanı seçilmişti. Peki Bağcılar belediye başkanı kim olacak? Abdullah Özdemir'in yerine belediye başkanı kim olacak?

Bağcılar belediye başkanı kim olacak?

Bağcılar Belediye Meclisi yeni başkanı belirlemek için toplanacak. Yeni belediye başkanı meclis üyeleri arasından gizli oyla seçilecek. İlk oylamada üye tam sayısının üçte ikisinin oyu gerekiyor. Başkan iki oylamada seçilemezse, bir sonraki oylamada salt çoğunluk aranacak. Bu oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki aday için dördüncü tur oylama yapılacak ve en fazla oy olan belediye başkanı olacak.

Bağcılar Belediyesi meclis üye sayısı kaç?

AK Parti Bağcılar Belediyesi meclis üye sayısı 25

CHP Bağcılar Belediyesi meclis üye sayısı 15

MHP Bağcılar Belediyesi meclis üye sayısı 4

BBP Bağcılar Belediyesi meclis üye sayısı 1

AK Parti Bağcılar Belediyesi meclis üye isimleri

MHP ve BBP Bağcılar Belediyesi meclis üye isimleri

KANUN MADDELERİNİN TAM METNİ

Belediyeler Kanunu'nun söz konusu maddeleri şöyle:

MADDE 45.- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, Seçer.

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra, belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.







