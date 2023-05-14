28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre parti ve ittifakların milletvekilleri de belli oluyor. 2023 yılında TBMM'de vekil koltuğunda oturacak milletvekilleri listesi de netleştiği anda yazımızda olacak. Peki, Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi mi? İşte tüm ayrıntılar.

Bahadır Yenişehirlioğlu 28. Dönem milletvekili seçildi mi?

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu Manisa’dan milletvekili seçildi. Güncel milletvekili listesi için tıklayınız: 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ GÜNCEL

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

Bahadır Yenişehirlioğlu İzmir’in ilk belediye başkanı yenişehirli Ahmet efendinin torunu, taşra eşrafından, köklü bir aileye mensup. 1962'de Manisa Akhisar’da doğmuş. Lisesi’ni bitirdikten sonra empresyonizmin izlerini takip etmek için Paris’e gitmeye niyet etmiş bir ara. Annesinin "kulağı kesik Van Gogh gibi mi olacaksın?" iğnelemesi üzerine hukuk okumaya karar vermiş.

Dokuz eylül üniversitesi hukuk Fakültesi’nden 1985'te mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlamış. Ama hiçbir zaman sadece cübbesinin altında yaşayan bir adam olmamış. Her vesileyle dünyayı dolaşmış.

Çin, Fransa, ispanya, İsviçre, İtalya, Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Hollanda, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn, Azerbaycan gibi ülkelerde antropoloji, sosyoloji, yönetim bilimi ve hukuk çalışmaları yapmış.

Bir ayağı dünyayı dolaşırken, diğer ayağı doğup büyüdüğü ilçede sabit kalmış.

Yüreğinin sesine kulak verip Avukatlık mesleğini sonlandırıp, çok istediği Edebiyat dünyasına 2011 yılında gemileri yakarak adım atmış.

Son dönemin en iyi çıkış yapan yazarlarından ve aktörlerinden Yenişehirlioğlu’nun

Eserleri:

Beyaz Usta Siyah Çırak / Kerime / Son Hasat / Aşk Cephesi / Aşk Çölü / Kanaviçe / Kara Güneş / Tahta At / Hünkârım

Yenişehirlioğlu Yer aldığı diziler ve sinema filmleri, katıldığı televizyon programları ve seslendirdiği kliplerle önemli bir kitlenin dikkatini çekmeyi başarmış biri. Hele Yedi Güzel Adam da canlandırdığı sahaf İsmail Bey karakteri, Sevda Kuşun Kanadında Saatçi Hüsnü, Payitaht Abdülhamid de Tahsin Paşa, Direniş Karatay ve Vecihi Hürkuş filmlerindeki Ratip Albay ve Alpdoğan bey karakterlerindeki yorumu ile oyunculuktaki başarısının uzun soluklu olacağının ipuçlarını vermiş.

Sosyal medyada samimi ve sıcak iletişimi ile zoru başaran ender yazarlardan.

Yenişehirlioğlu Romancı ve Aktör kişiliği ile pek çok ödülünde sahibi, evli ve iki çocuk babası.

Ödülleri

2014 Yılı Magazinci Com İnternet Medya Ödülleri YILIN YAZARI ÖDÜLÜ

2016 Yılı 2. Kızılay Kısa film festivali YILIN EDEBİYATÇISI ÖDÜLÜ

2017 Yılı 3. Kızılay Kısa film festivali YILIN DİZİ OYUNCUSU ÖDÜLÜ

2017 Yılı KTO Karatay Üniversitesi (Payitaht Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa rolüyle) YILIN DİZİ OYUNCUSU ÖDÜLÜ

2017 Yılı TÜGVA Yalova şubesinin Yılın en iyi dizisi Payitaht Abdülhamid dizisi Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Ödülü

2017 Yılı 3. Mevlana Barış Kültür ve Sanat Ödülü.

2017 Yılı Akdeniz Üniversitesi Gençlik Federasyonu YILIN EN İYİ DİZİ OYUNCUSU ÖDÜLÜ

2018 Yılı FESTİCULTURE EN SEVİLEN SANATÇI ÖDÜLÜ (EUREXPO LYON FRANCE)