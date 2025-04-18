Bakan Uraloğlu duyurdu: Kargoda tüm zamanların rekoru...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 2024 yılında Türkiye genelinde taşınan kargo sayısı 1,38 milyarı aşarak tarihi bir rekora imza attı. E-ticaret hacmindeki artış ve lojistik altyapısındaki gelişmelerin etkisiyle gerçekleşen bu büyüme, kargo taşımacılığı sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir önceki yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan kargo gönderi sayısının 2024'ün ikinci altı ayında yüzde 9,6 artarak yaklaşık 746,68 milyon adet olarak gerçekleştiğini belirterek, '2024 yılında toplam taşınan posta kargosu böylece 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla 1,38 milyarı aşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı.' ifadesini kullandı.
KARGO TAŞIMACILIĞINDA YENİ REKOR KIRILDI
Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan, 2024 yılı ikinci yarısına ilişkin "Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu" ile ilgili açıklama yaptı. Sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 25'i ulusal, 37'si yerel olmak üzere 62 yetkilendirme verildiğini bildiren Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 24 yetkilendirme ile İstanbul olduğunu, bu ili sırasıyla 5 yetkilendirme ile İzmir'in ve 4 yetkilendirme ile Ankara'nın takip ettiğini aktardı.
Ankara'da hizmet veren toplam posta acenta ve şube sayısı 753 olarak açıklanırken bu rakam ile Ankara, İstanbul'un ardından en çok acenta ve şube olan ilk olarak ikinci sırada yer aldı. İnternetten satış hacminde yaşanan artış ile posta taşıma sayısı da yükselmiş oldu.