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Küçük ölçekli balıkçılara müjde: Destek ödemesi yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemi boylarına göre destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki balıkçı gemilerine destek ödemesi ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkçı gemilerine destek ödemesi ne kadar?
Balıkçı desteği ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemilerin boylarına göre destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Balıkçı gemilerine destek ödemesi ne kadar?

Bakan Nebati, Twitter hesabından küçük balıkçıları destelemek amacıyla verilecek ödeneğin detaylarını içeren bir afiş yayınladı.

Buna göre;

  • • 0-4.99 metre balıkçı gemileri için 3.500 TL,
  • • 5-7.99 metre balıkçı gemileri için 4.250 TL,
  • • 8-9.99 metre balıkçı gemileri için 5.250 TL
  • • 10-11.99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Afişte yer alan bilgiye göre; kadın üreticilerin sosyal-ekonomik hayata katılımlarını daha çok teşvik etmek amacıyla kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarından yüzde 25 daha fazla ödeme yapılacağı bildirildi.

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