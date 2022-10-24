Küçük ölçekli balıkçılara müjde: Destek ödemesi yapılacak

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AK Parti MKYK Üyesi Miroğlu Diyarbakır Cezaevi'nde kaldığı hücreye 41 yıl sonra ilk kez girdi

20 kişi kaldıkları hücreye 41 yıl sonra ilk kez giren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, Diyarbakır Cezaevi'nin müze yapılması kararına ilişkin, "Biz burayı yıkmıyoruz. Burayı kısmen hafıza mekanı olarak düzenliyoruz kısmen de genç kuşakların burada hem olup bitenleri öğrenebileceği hem de öğrendikleri şeylere saplanıp kalmadan geleceğe bakma ufku kazanabilecekleri kültürel alanlara çevirmek istiyoruz." dedi.