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Balıkesir’de sis etkili oldu

Balıkesir’de son bir haftadır aralıklarla etkili olan sis bu sabah da kendini gösterdi. Görüş mesafesinin düştüğü şehirde işe ve okula gitmek için evden çıkan vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Bazı araçların park lambalarını yakarak ilerlediği görülürken, sisin Paşaalanı ve Bahçelievler Mahallelerinde kendini daha çok hissettirdiği görüldü. Balıkesir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir 5 günlük hava durumu
Balıkesir 5 günlük hava durumu

Balıkesir güne sisli bir sabah ile uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis dolayısı ile görüş mesafesi düşünce, trafikte bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

BALIKESİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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