Balıkesir’de sis etkili oldu

Balıkesir güne sisli bir sabah ile uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis dolayısı ile görüş mesafesi düşünce, trafikte bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
BALIKESİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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Balıkesir güne sisli bir sabah ile uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis dolayısı ile görüş mesafesi düşünce, trafikte bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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