Balıkesir’de sis etkili oldu Balıkesir’de son bir haftadır aralıklarla etkili olan sis bu sabah da kendini gösterdi. Görüş mesafesinin düştüğü şehirde işe ve okula gitmek için evden çıkan vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Bazı araçların park lambalarını yakarak ilerlediği görülürken, sisin Paşaalanı ve Bahçelievler Mahallelerinde kendini daha çok hissettirdiği görüldü. Balıkesir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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