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Bandırma’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Bandırma’da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın bir an bastırmasıyla yağışa ve doluya sokakta yakalanan vatandaşlar ise evlerinin yolunu koşarak tuttu. Yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, sokak ve caddelerde temizlik çalışması başlattı. Dolu yağışın ardından sağanak yağmura dönmesiyle şehir merkezlerin alçak kalan kısımlardaki rögar kapaklarından sular fışkırdı. Balıkesir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:56 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Balıkesir 5 günlük hava durumu

Balıkesir 5 günlük hava durumu

Bandırma’da öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı ve ardından gelen sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran dolu nedeniyle caddelerde küçük çaplı su birikintileri oluştu.

BALIKESİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Balıkesir 5 günlük hava durumu için


#Balıkesir
#Bandırma
#hava durumu
#meteoroloji
#yağmur
#dolu
1 saat önce
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Bandırma’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
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