Bandırma’da sis etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sis etkili oldu. Şehrin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde sabah saatlerinde yoğun sislenme olacağı belirtildi. Öğle saatlerine kadar sisin kalkması bekleniyor.
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