Bandırma’da sis etkili oldu Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu sabah sis nedeniyle göz gözü görmedi. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Limanda da, yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor. Bazı araçlar sis nedeniyle farlarını yakarak ilerlerken, şehrin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Balıkesir için 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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