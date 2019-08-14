Balıkesir orman yangınında son durum ne?
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Balıkesir orman yangınında son durum ne?

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye getirildi. Balıkesir'de meydana gelen orman yangının bilançosu da belli oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv.

Arşiv.

Fotoğraf: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN

Marmara Adası'nda çıkan ve 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

DHA

Evlerinin bahçesinden temizledikleri otları yaktıkları ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T. ile oğlu O.T'nin Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

DHA

Marmara Adası Mestanağa mevkisindeki ormanlık alanda 12 Ağustos'ta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin tahliye edildiği yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar telef olmuştu. Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, 10 saatte kontrol altına alınabilmişti.

DHA

DHA

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