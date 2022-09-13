Balıkesir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

TOKİ'nin Balıkesir'de 2+1, 3+1 daire imkanları ile inşa edeceği Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi TOKİ kura çekilişi ne zaman? 250 bin TOKİ ucuz sosyal ev başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? araştırılıyor. Peki, Balıkesir TOKİ kura çekilişi ne zaman?

BALIKESİR TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ ucuz konut projesinde detaylar bugün belli olacak. Asgari ücret kazananların bile taksitlerini kolayca ödeyebileceği belirtilen projenin Türkiye tarihinin en büyük konut projesi olacağı ifade ediliyor. Projenin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

BALIKESİR'DE KAÇ ADET TOKİ KONUTU YAPILACAK?

İlk kez tek seferde 250 bin konutun yapılacağı proje için yaklaşık 362 milyar liralık yatırım yapılacak ve konutların inşası sürecinde 100 bin kişi istihdam edilecek. 10 bin iş yerinin de yapımını içeren projeyle ayrıca kendi konutunu kendi inşa etmek isteyenler için 100 bin arsa satışa sunulacak. İl il yapılacak konut sayısı ile bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOKİ AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konuttaki fahiş fiyat artışı nedeniyle ev sahibi olamayanlar için hazırlanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te açıklayacak.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

BALIKESİR TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut -Konut Arsası -Sanayi Sitelerinin olacağı projeden Gençler -Emekliler -Şehit Yakınları-Gaziler -Engelliler faydalanabilecek.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

25 yaşını doldurmuş olmak.

Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikmet ediyor olmak.

TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak.

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Hanehalkı adı altında yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.

Anadolu'da 14 bin TL, İstanbul'da ise 16 bin TL'nin altında hane geliri olanlar projeye başvuru yapabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TOKİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Projeden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerinde tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.

Yarın BÜYÜK GÜN!



Milyonlarca vatandaşımızın yüzünü güldürecek #YüzyılınKonutProjesi’ni

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan açıklayacak.



🗓️13 Eylül Salı

⏰14.00 pic.twitter.com/LvEq78ZcYt REKLAM September 12, 2022

TOKİ İLETİŞİM NUMARALARI 2022

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi için detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül 2022 tarihinde duyuracak. Merakla beklenen proje için detaylar merak ediliyor.

Başvuru şartları ve detayları için vatandaşlar fazladan bilgi almak için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iletişim hattını arayarak bilgi almak istiyor.

Özellikle TOKİ mail adresi ve çağrı merkezi aracılığıyla 2022 2023 TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunur. Doğrudan bu binalardaki çağrı merkezini de arayarak bilgi edinebilirsiniz...

ALO TOKİ hattı üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşabilir, toki.gov.tr sitesinden de tüm TOKİ iletişim bilgilerine erişebilirsiniz...

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TOKİ İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

TOKİ çağrı merkezi sistemine ulaşmak için kullanmanız gereken numara 444 86 54'tür. Aşağıdaki bilgilerden TOKİ'ye en kolay ve en hızlı şekilde erişim sağlayabilirsiniz...

TOKİ çağrı merkezi: 444 86 54

TOKİ KEP adresi: toki@hs.01.kep.tr

UETS adresi: 35544-74452-16808

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