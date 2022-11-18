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Balkan Ninnisi 21. Bölüm Fragman

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Balkan Ninnisi’nin 20. bölümü dün akşam yayınlandı. Her hafta perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Balkan Ninnisi’nin bu bölümde konakta keyifler yerine gelmeye başlamışken, Şefo ve Ayşen aşkı ortalığı karıştıracaktır. Başrollerini Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Hakan Boyav’ın paylaştığı Balkan Ninnisi’nin 20. bölümünü tek parça full izlemek ve 21 bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balkan Ninnisi 20. Bölüm Tek Parça Full İzle
Balkan Ninnisi 20. Bölüm

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle beğenileri kazanan Balkan Ninnisi’nin 20 bölümü izleyicilerle buluştu. Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizinin 20. bölümü ve diğer bölümleri haberimizde.

BALKAN NİNNİSİ 20. BÖLÜM FULL İZLE

Balkan Ninnisi’nin 20. bölümünü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

BALKAN NİNNİSİ 21. BÖLÜM FRAGMAN

Balkan Ninnisi 21. bölüm fragmanı için TIKLAYIN.

BALKAN NİNNİSİ BÜTÜN BÖLÜMLER

Balkan Ninnisi’nin bütün bölümlerine ulaşmak için TIKLAYIN.

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