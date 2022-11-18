Balkan Ninnisi 21. Bölüm Fragman TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Balkan Ninnisi’nin 20. bölümü dün akşam yayınlandı. Her hafta perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Balkan Ninnisi’nin bu bölümde konakta keyifler yerine gelmeye başlamışken, Şefo ve Ayşen aşkı ortalığı karıştıracaktır. Başrollerini Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Hakan Boyav’ın paylaştığı Balkan Ninnisi’nin 20. bölümünü tek parça full izlemek ve 21 bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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