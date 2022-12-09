Özgün Balkan Ninnisi 22 bölüm fragmanı
ÖZGÜN HABERLER

Balkan Ninnisi 22. bölüm fragmanı

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası sebebiyle bir süre ara verilen Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü yani 21. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Ertan ve Jovanka’nın tüm engellere rağmen mutluluğa kavuştuğu bölüm büyük beğeni topladı. Her hafta perşembe akşamı TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisinin 21. bölümünü tek parça full izlemek ve 22. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Balkan Ninnisi 21. Bölüm Tek Parça Full İzle
Balkan Ninnisi 21. bölüm

TRT 1 ekranlarının neşeli ve sevilen dizisi Balkan Ninnisi’nin 21. bölümü dün akşam yayınlandı. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünü haberimizde bulabilirsiniz.

BALKAN NİNNİSİ 21. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

  • Balkan Ninnisi 21. bölüm tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

BALKAN NİNNİSİ 22. BÖLÜM FRAGMAN

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ OYUNCULARI

Balkan Ninnisi dizisinin oyuncuları arasında; Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Emre Bey, Gözde Çığacı, Hakan Boyav, Deniz Gürkan, Erman Saban, Sarp Bozkurt, Süleyman Kara, Mustafa Jasar, Kaan Turgut, Bedija Begovska, Elyesa Kaso yer alıyor.

Balkan Ninnisi 21. Bölüm Fragman
ÖZGÜN
Balkan Ninnisi 21. Bölüm Fragman
Paris karanlığa gömüldü

Paris karanlığa gömüldü

Trafo arızasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.
Yarı final için sahaya çıkıyorlar

Yarı final için
sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.
Karanlık hiçbirnokta kalmasın

​Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın.

Bakan Nebati 'son bir yılda ulaşılan en yüksek sayı' diyerek açıkladı.

​​Japon milyarderin çağrısına bir milyon kişi başvurdu.

​40 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.

​ABD'de öfke patlamasına yol açan takas.

Altı milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi.

Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

​HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Peru'da siyasi kriz: Devlet Başkanı tutuklandı.

​24 ve 41'inci maddelerde düzenleme.

​İhracatımız her ay rekor kırıyor.

​15 Temmuz'da şehit veren ve gazi olan kahramanlardan tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.