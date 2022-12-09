Balkan Ninnisi 22. bölüm fragmanı Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası sebebiyle bir süre ara verilen Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü yani 21. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Ertan ve Jovanka’nın tüm engellere rağmen mutluluğa kavuştuğu bölüm büyük beğeni topladı. Her hafta perşembe akşamı TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisinin 21. bölümünü tek parça full izlemek ve 22. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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