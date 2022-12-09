Balkan Ninnisi 22. bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarının neşeli ve sevilen dizisi Balkan Ninnisi’nin 21. bölümü dün akşam yayınlandı. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünü haberimizde bulabilirsiniz.
BALKAN NİNNİSİ 21. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE
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BALKAN NİNNİSİ 22. BÖLÜM FRAGMAN
BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ OYUNCULARI
Balkan Ninnisi dizisinin oyuncuları arasında; Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Emre Bey, Gözde Çığacı, Hakan Boyav, Deniz Gürkan, Erman Saban, Sarp Bozkurt, Süleyman Kara, Mustafa Jasar, Kaan Turgut, Bedija Begovska, Elyesa Kaso yer alıyor.