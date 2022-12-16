Balkan Ninnisi 23. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen ve eğlenceli dizisi Balkan Ninnisi’nin son bölümü dün akşam yayınlandı. Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav gibi usta oyuncuların bulunduğu dizinin yeni bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.
BALKAN NİNNİSİ 22. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
- Balkan Ninnisi 22. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.
BALKAN NİNNİSİ 23. BÖLÜM FRAGMANI
BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI
Erdal Özyağcılar/ Süleyman
Özlem Türkad/ Neriman
Merih Öztürk/ Jovanka
Emre Bey/ Ertan
Gözde Çığacı/ Gülsüm
Hakan Boyav/ Daniel
Suzana Akbelge
Deniz Gürkan/ Gülbahar
Erman Saban/ Hayati
Sarp Bozkurt/ Arif