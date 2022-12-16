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Balkan Ninnisi 23. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarından her perşembe akşamı saat 20:00’de izleyicilerle buluşan Balkan Ninnisi dizisinin 22. bölümü dün akşam yayınlandı. Dünya Kupası sebebiyle bir süre ara verilen dizi sevenleriyle buluştu. Vardar Nehri’nin ikiye böldüğü, Taş Köprü’nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi konu alan dizinin bu bölümünde Ertan, Zafer ve Arif’in mafyayla başı derde girmektedir. Balkan Ninnisi’nin 22. bölümünü tek parça full izlemek ve 23. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balkan Ninnisi 22. Bölüm Tek Parça Full İzle
Balkan Ninnisi 22. bölüm

TRT 1 ekranlarının sevilen ve eğlenceli dizisi Balkan Ninnisi’nin son bölümü dün akşam yayınlandı. Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav gibi usta oyuncuların bulunduğu dizinin yeni bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

BALKAN NİNNİSİ 22. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

  • Balkan Ninnisi 22. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

BALKAN NİNNİSİ 23. BÖLÜM FRAGMANI

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar/ Süleyman

Özlem Türkad/ Neriman

Merih Öztürk/ Jovanka

Emre Bey/ Ertan

Gözde Çığacı/ Gülsüm

Hakan Boyav/ Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan/ Gülbahar

Erman Saban/ Hayati

Sarp Bozkurt/ Arif

Balkan Ninnisi 22. bölüm fragmanı
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Balkan Ninnisi 22. bölüm fragmanı
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