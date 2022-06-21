TRT'nin yeni dizisi Balkan Ninnisi dizisi: Konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı ve oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey gibi sevilen isimlerin bulunduğu Balkan Ninnisi dizinin konusu ve ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak kazandı.

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Balkan Ninnisi 21 Haziran 2022 salı günü yayına girecek. İlk bölümü bugün yayınlanacak. Dizi 20.00'da ekranlarda olacak.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı "Balkan Ninnisi" dizisi, Balkan ezgileriyle Türk Kültürü'nün etkileşimini ilmek ilmek ekrana dokuyacak!

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekilen Balkan Ninni'si hikayesinde imkansızı başarmak için yola çııkmış farklı milletlere ait iki genci izleyeceğiz.

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Dizi, renkli Balkan coğrafyasının insan hikayelerini, imkansız bir aşk hikayesini mizahi bir dille ekranlara yansıtıyor.

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini.

Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

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Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır.