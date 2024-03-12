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Resmi Gazete'de yayımlandı: Balon balığı avcılığı için destekleme ücretleri artırıldı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacağı bildirildi. İşte detaylar.

10:05 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Balon balığı desteği ne kadar?
Balon balığı desteği ne kadar?

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığı için destekleme tutarlarının artırıldığını belirterek, "Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkarıldı." ifadesini kullandı.

BALON BALIĞI DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Kararla Türkiye'de yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının mevcut popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararların azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amaçlandı. Karar, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında uygulanacak balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kararın detaylarını ve izledikleri stratejiyi anlattı. İklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının, Ege ve Marmara'dan sonra yayılım alanlarını genişletip Karadeniz'e kadar ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Yumaklı, buna karşı avcılığın teşviki için 2020'de pilot çalışma başlatıldığını anımsattı.

İstilacı olan bu balığın stoka katılım oranını düşürmek ve üzerindeki av baskısının devam etmesi için söz konusu dönemde balon balığı avlayan balıkçılara, kuyruk adedi başına doğrudan desteklemede bulunacakları bilgisini veren Yumaklı, "Daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkarıldı." değerlendirmesinde bulundu.


#Balon balığı
#Balon balığı desteği
#Resmi Gazete
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