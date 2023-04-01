TRT 1 ekranlarının yeni ve sevilen dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 12. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 12. BÖLÜM ÖZET

Barbaros Hayreddin Paşa, Ayas Paşa’nın evinden çıkanları yakalamıştır. Yüzlerini açtığında şok olacağı bir manzara ile karşılaşır. Kemankeş Paşa ve Şahsuvar ise Barbaros’u Ayas Paşa’nın evine göndererek aralarında bir anlaşmazlık çıkmasını ummaktadırlar… Topları kaçıranın Ayas Paşa olduğunu düşünen Barbaros Hayrettin Reis, Ayas Paşa’dan hesap soracaktır.

Kandiyeli, Payitaht’a Barbaros Hayreddin’in yanına gelmek için yola çıkar. Fakat bindiği gemi Andrea Doria’nın gemisidir. Andrea Doria da Payitaht’a gelip bütün düzeni alt üst etmek için bir plan yapmıştır. Kandiyeli gizlice Payitaht’a, Doria ’nın gemisiyle yol alırken Salih Reis ise Papa’nın oğlu Medici’yi esir almıştır.

Barbaros Hayreddin’in kardeşi Seyyare hatun kaçırılmıştır. Kaçıranlar Ayas Paşa’dan bir geminin Payitaht’a aranmadan yanaşması için izin istenmiştir. Ayas Paşa ise Seyyare hatunu kaçıranlar tarafından istenen bu izin konusunda Barbaros’a açık oynar. Barbaros Hayreddin, iznin verilmesini söyler. Payitaht’a gelecek olanlar ise Andrea Doria ve askerleridir.

Barbaros Hayreddin Paşa’ nın hedefinde ise hem Seyyare hatunu kurtarmak hem de azab-ı elem toplarının olduğu gemiyi bulmak vardır. Gemiden inenleri takip edip haini bulmayı ümit eden Barbaros’un yolu Mia De Luna’nın askerleriyle kesişecek… Mia De Luna, Barbaros’un ölüm emrini verebilecek midir?





BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 12. BÖLÜM TEK PARÇA FULL





BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 13. BÖLÜM FRAGMANI





BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI





Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.







