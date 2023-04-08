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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. Bölüm Fragmanı

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 13. bölümü dün akşam TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Her hafta Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa, başındaki belalardan kurtulmuş olsa da hala bunları yapan haini bulamamıştır… Seyyare Hatun kurtarılmıştır. Mia De Luna ise Barbaros Hayreddin Paşa’nın kendisini fark etmesinden korkmaktadır. Payitaht’a tüm dengeleri değiştirecek olan Pargalı İbrahim Paşa gelir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayreddin Paşa’ yı Kaptan-ı Derya yapmak istemesine karşın Pargalı İbrahim Paşa’nın başka planları vardır. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin son bölümü tek parça full izlemek ve 14. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:23 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. Bölüm Tek Parça FULL

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’in sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın 13. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 13. BÖLÜM ÖZETİ


Barbaros Hayrettin Paşa, başındaki belalardan kurtulmuş olsa da hala bunları yapan haini bulamamıştır… Seyyare Hatun kurtarılmıştır. Mia De Luna ise Barbaros Hayreddin Paşa’nın kendisini fark etmesinden korkmaktadır. Payitaht’a tüm dengeleri değiştirecek olan Pargalı İbrahim Paşa gelir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayreddin Paşa’ yı Kaptan-ı Derya yapmak istemesine karşın Pargalı İbrahim Paşa’nın başka planları vardır.

Barbaros Hayreddin Paşa, Kemankeş Paşa’dan işlerin arkasında kim varsa onu bulmasını ister, Kemankeş Paşa ise kendisini yönlendiren Şahsuvar’a gider. Şahsuvar bütün oyunların arkasındaki ismi verir: Pargalı İbrahim Paşa… Barbaros Hayreddin Paşa öte yandan adamlarına kendisini kurtaran hançerin üzerindeki işareti araştırma emri vermiştir. Aydın Reis işin peşindeyken Andrea Doria ’nın adamları tarafından esir alınır. Tam bu sırada Barbaros Hayreddin’ e Pargalı İbrahim Paşa tarafından şok bir teklif getirilir. Andrea Doria ile aynı masaya oturacak ve onunla anlaşacaktır. Barbaros Hayreddin asla Andrea Doria ile aynı masaya oturmayacakken Aydın Reis’in kaçırılmasından dolayı Andrea Doria ile görüşmeyi ister.

Kral Şarlken’in sarayından Salih Reis’in gönderdiği haber Barbaros Hayreddin’in dikkatini çeker. Papa’nın bir oğlu vardır ve bu vesika Rum Patriği’nin hanesinde gizlidir. Barbaros adamlarına o vesikayı bulmaları için emir verirken Büyük Ada’da Doria ile buluşacaktır. Doria ’nın planı büyüktür. Aydın Reis’i tehdit olarak kullanacak ve Barbaros Hayreddin anlaşmaya zorlayacaktır. Pargalı İbrahim Paşa da hakem olarak bu ortaklıkta masaya oturacaktır. Fakat Barbaros Hayreddin dört koldan yaptığı planı kimse bilmez. Barbaros Hayreddin hem vesikayı bulup hem de Aydın Reis’i kurtarabilirse ona karşı oynanan oyunlara bir son verebilecektir.


Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.


BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 13. BÖLÜM TEK PARÇA FULL



BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 14. BÖLÜM FRAGMAN



Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. Bölüm Fragmanı
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. Bölüm Fragmanı

TRT 1’de her hafta Cuma akşamı yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 12. bölümünde Barbaros Hayreddin Paşa, Ayas Paşa’nın evinden çıkanları yakalamıştır. Yüzlerini açtığında şok olacağı bir manzara ile karşılaşır. Kemankeş Paşa ve Şahsuvar ise Barbaros’u Ayas Paşa’nın evine göndererek aralarında bir anlaşmazlık çıkmasını ummaktadırlar. Topları kaçıranın Ayas Paşa olduğunu düşünen Barbaros Hayrettin Reis, Ayas Paşa’dan hesap soracaktır. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölümü youtube linkiyle tek parça full izlemek ve 13. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


#Barbaros Hayreddin
#Sultanın Fermanı
#Payitaht
#Kaptan-ı Derya
#Şahsuvar
#Andrea Doria
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