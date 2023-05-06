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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 17. Bölüm

TRT 1 ekranlarından her hafta Cuma akşamı yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin 16. bölümünde Barbaros Hayreddin ve reisleri esir aldıkları Şarlken ve Dorya’dan sonra Himara’yı fethetmenin hazırlıklarına girişirler. Bütün kalenin altını barutla döşedikleri halde Barbaros bu tehlikeli tertibe rağmen Himara halkının zarar görmemesi için önlem almaya çalışır. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölümü tek parça full izlemek ve 17. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:37 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. Bölüm

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 16. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin ve reisleri esir aldıkları Şarlken ve Dorya’dan sonra Himara’yı fethetmenin hazırlıklarına girişirler. Bütün kalenin altını barutla döşedikleri halde Barbaros bu tehlikeli tertibe rağmen Himara halkının zarar görmemesi için önlem almaya çalışır. Bir yandan da Ada’nın haritasını bulmak isteyen Barbaros’a yerine getirmesi güç bir şart sunulur. Pargalı İbrahim Paşa ise Ayas Paşa’nın Çeribaşı’yla girdiği tertibin hesabını sormaktadır.


Luna’nın da haritanın peşinde olduğunu öğrenen Barbaros bunun sebebini merak eder. Şarlken, Dorya ve Maria ise Luna’yı harita üzerinden etki altına alarak esaretten kurtulmanın planlarını yapmaktadırlar. Barbaros Hayreddin hiç beklenmeyen bir istekle Luna’nın karşısına çıkar. Derviş ise Ayas Paşa ile beraber Pargalı İbrahim Paşa’yı alt etmenin yolunu aramaktadır. Pargalı İbrahim Paşa zindanda tuttuğu Çeribaşı’ndan itirafnameyi almanın yolunu aramaktadır.


Barbaros Hayreddin yaptığı tertibin Luna’yla neticeye ulaşmasını beklerken Maria’yla beraber olan Luna ise yaptıkları tertibi yerine getirmek için uğraşacak ve Ada’nın haritasını bulma mücadelesine devam edecektir. Maria’ya karşı merhametinden dolayı elindeki güçten ödün verecek olan Barbaros Hayreddin fırlatılan bir okun hedefinden de kaçamayacaktır.


Barbaros Hayreddin, Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa’nın huzuruna çıkar ve ölüm fermanının verildiğini başına bir celladın gönderilmesiyle de görür. Kanuni Sultan Süleyman’a bütün olanları anlatmaktan başka bir çarenin kalmadığını görmüş olan Derviş, Yahya Efendi’yle beraber huzura çıkmış ve Barbaros’un hayatını kurtaracaktır. Ada’yı bulmak için Himara Kalesi’ne gidilmesi gerektiği öğrenilmiş ve bu adaya ise Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Barbaros’la Dorya ayrı iki gemiyle gidecektir. Barbaros Hayreddin’in kendi elleriyle ölümüne Sultan Süleyman’ın mani olmasına boyun eğmekten başka çaresi kalmayan Pargalı İbrahim Paşa, Himara Kalesi’ne giden Barbarosların ölümüne çıkacak başka bir tertip kurar. Yelkenini yine ölüme açmış olan Barbaros Hayreddin çıktığı bu sefer öncesi Derviş’e Payitaht’ta kalarak Pargalı İbrahim’in güttüğü siyasetin üstüne gitmeye devam etmesini söylemiş ve Derviş ulaşacağı bilgilerle Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa’nın Kanuni Sultan Süleyman’a hesabını veremeyeceği bir sırrının olduğunu öğrenecektir. Barbarosların başına gelecekleri Luna ise Doryaların gemisindeyken öğrenecektir. Himara Kalesi’ne yaklaştıklarında köşeye sıkışan Barbaros Hayreddin ve leventleri ölümle burun buruna kalacaktır.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 16. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 15. Bölüm Fragmanı
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 15. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Barbaros Hayreddin Paşa, Aydın Reis’i şehit edenlerden intikamını alacağına onun mezarının başında yemin ettikten sonra Seyyare’nin kaybolduğu haberi gelir kendisine. Barbaros Hayreddin’in Dorya’yla anlaşmadığını öğrenen Pargalı İbrahim Paşa ise Dorya’ya yapılması gereken tek bir şey kaldığını söyler. Barbaros Hayreddin’in kellesi alınacaktır. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. bölümü youtube linkiyle tek parça full izlemek ve 15. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.



#Barbaros Hayreddin
#Sultanın Fermanı
#TRT 1
#Tolgahan Sayışman
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