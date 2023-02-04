TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 6. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Aydın Reis’i vebalı fare ısırdığı için karantinaya alınır. Derviş’in Aydın Reis’i tedavi edebilmek için İbni Sina’nın kitabına htiyacı vardır. Barbaros Hayreddin ve Luna kitabı almaya, Dük Sforza’ nın yanına giderler, orada başlarına geleceklerini bilmeden. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 6. bölümü tek parça full izlemek, 7. bölüm fragmanı ve özeti için haberimize göz atabilirsiniz.