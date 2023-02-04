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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 8. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza’nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır. Derviş Baba, Aydın Reis’i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. bölümünü tek parça full izlemek ve 8. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:25 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. Bölüm

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 7. Bölüm

TRT 1 ekranlarında her hafta cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 7. BÖLÜM TEK PARÇA FULL


BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 8. BÖLÜM FRAGMANI


BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza’nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır.

Derviş Baba, Aydın Reis’i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır.

Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir.

Seyyare Hatun ve Nazife Hatun’un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır.

Kral Şarlken, Floransa’yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir.

Barbaros Hayreddin’in Kral Şarlken’ e bir teklifi olacaktır.

‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.



#Barbaros Hayreddin
#Sultanın Fermanı
#TRT 1
#Mia De Luna
#Dük Sforza
#Derviş Baba
2 saat önce
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 8. Bölüm Fragmanı
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