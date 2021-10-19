Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu ve karakterler

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi TRT1 ekranlarında ekranlara geliyor. Barbaroslar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede büyük ilgi uyandırdı. Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar dizisi hangi günler yayınlanıyor? Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında detaylar...

BARBAROSLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TRT'nin yeni yayınlanacak olan ve Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatını konu alıyor.

BARBAROSLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan’ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

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İşte Barbaroslar dizisi oyuncuları ve karakterleri:

Engin Altan Düzyatan – Oruç Reis (Barbaros’un abisi)

Ulaş Tuna Astepe- Hızır Reis- Barbaros Hayrettin Paşa

İsmail Filiz- Kurdoğlu

Batuhan Bayar- Niko

Yetkin Dikinciler- İshak

Caner Topçu- İlyas

Bahadır Yenişehirlioğlu- Derviş

Yiğit Özşener- Pietro

Pelin Akil- İsabel

Gülcan Arslan- Despina

Melis Babadağ- Zeynep

Devrim Evin- Antuan

Sedat Mert- Misket

Gökhan Gencebay- Bülbül

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Şeyma Peçe- Ester

Engin Altan Düzyatan- Oruç Reis

Barbaroslar dizisinde Engin Altan Düzyatan Oruç Reis rolünü canlandırıyor. Oruç Reis Barbaros Hayrettin Paşa’nın abisidir. Engin Altan Düzyatan 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu ve bazı özel tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi filmde rol aldı. Engin Altan Düzyatan’ın büyük üne sahip olmasını sağlayan dizi Diriliş Ertuğrul oldu.

Ulaş Tuna Astepe- Hızır Reis- Barbaros Hayrettin Paşa

Hızır Reis aynı zamanda Barbaros Hayrettin Paşa olacaktır. Ulaş Tuna Astepe 1988 İzmit doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptı. Ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. 2012 Karadayı ilk dizisi oldu. Analar ve Anneler, Rüya ve son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde başrol oynadı. Yakışıklı oyuncu yeni sezon için Barbaroslar dizisi ile anlaştı ve dizide Hızır Reis rolünü canlandırıyor.

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ÖZGÜN Barbaros Hayrettin Paşa'nın eşi kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa kiminle evlenmiştir?

Barbaros Hayrettin Paşa’nın gerçek ismi Hızır Reis idi. Hizmetlerinden dolayı Yavuz Sultan Selim ona dinin hayırlısı anlamına gelen Hayreddin ismini vermiştir. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis’e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis’in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.

Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli'nin Bonova Köyü'nde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462'de Midilli'nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.

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Yetkin Dikinciler- İshak Reis

İshak Reis; Barbaros Hayreddin Paşa olarak da anılan Hızır Reis, İlyas Reis ve Oruç Reis'in ağabeyidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Kaptan-ı Deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşleri, Türk denizciliğini ileri bir noktaya taşıyarak Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirmiştir. Akdeniz'in "Türk Gölü" olarak anılmasında Barbaros kardeşlerin rolü çok büyüktür.

İshak Reis, kardeşleri Oruç ve Hızır Reislerin denizcilik alanındaki başarılarına büyük katkıda bulunmuştur. Kuzey Afrika'da Osmanlı için toprak edinme sürecinde İshak Reis'in katkısı çok büyüktür. Barbaros Kardeşler, İspanyollarla savaşarak Cezayir'i Türk toprağı haline getirmiştir.

Caner Topçu- İlyas Reis

Nöbet dizisiyle tanınan Caner Topçu şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis’i oynayacak. Caner Topçu, 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış , Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu.

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Yakup Ağa'nın en küçük oğlu olan Hızır Reis Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmıştır.

İlyas Reis (16. yüzyıl) Türk denizcisi. Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür.

BARBAROSLAR DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Oyuncu kadrosu ve muhteşem aksiyon sahneleriyle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü, saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanıyor.