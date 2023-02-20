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Barcelona galibiyet serisine devam ediyor

İspanya La Liga 22. haftasında Barcelona evinde Cadiz’i konuk etti. Xavi’nin öğrencileri maçı 2-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Goller dakika 43’ Sergi Roberto ve 45+1’ Robert Lewandowski’den geldi. Bu sonuçla lider Barcelona ligde puanını 59’a çıkararak en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını korudu. Barcelona - Cadiz maç özetini izlemek için ve İspanya La Liga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:45 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Barcelona 2-0 Cadiz Maç Özeti

Barcelona 2-0 Cadiz Maç Özeti

#Barcelona
#Cadiz
#İspanya La Liga
#maç özeti
#puan durumu
1 saat önce
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Barcelona galibiyet serisine devam ediyor
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