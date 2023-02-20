İtalya Serie A 23. haftasında Roma evinde Hellas Verona’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekip Roma’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 45’de Ola Solbakken’den geldi. Milli futbolcu Zeki Çelik maça 70. dakika dahil oldu. Roma bu sonuçla puanını 44’e çıkararak 3. sırada yer aldı. Roma - Hellas Verona maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.