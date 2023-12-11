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Barcelona La Liga 16. haftasında evinde Girona’ya 4-2 mağlup oldu | ÖZET

İspanya La Liga 16. haftasında Barcelona evinde Girona’yı konuk etti. Girona zorlu deplasmandan 4-2’lik skorla galip ayrıldı. Girona’nın gollerini Artem Dovbyk, Miguel Gutierrez, Valery Fernandez ve Christian Stuani’den geldi. Barcelona’nın golleri ise Robert Lewandowski ve İlkay Gündoğan'dan geldi. Girona ligde 13. galibiyetini alarak 41 puanla liderliğe yükseldi. Barcelona 34 puanla 4. sırada yer aldı. Barcelona - Girona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:41 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İspanya La Liga 16. haftasında Barcelona evinde Girona'ya 4-2 mağlup oldu.
İspanya La Liga 16. haftasında Barcelona evinde Girona'ya 4-2 mağlup oldu.
, İspanya La Liga 16. haftasında evinde Girona ile karşılaştı. 6 gollü maçta kazanan Girona oldu ve maç 4-2 sonuçlandı. Girona bu sonuçla 41 puanla liderliğe yükselirken Barcelona 34 puanla 4. sırada yer aldı. Barcelona - Girona maç özeti ve İspanya La Liga 16. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.

BARCELONA - GİRONA MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Girona maç özetini izlemek için

BARCELONA - GİRONA MAÇ SONUCU

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 16. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI






#Barcelona
#Girona
#İspanya La Liga
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