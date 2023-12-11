, İspanya La Liga 16. haftasında evinde Girona ile karşılaştı. 6 gollü maçta kazanan Girona oldu ve maç 4-2 sonuçlandı. Girona bu sonuçla 41 puanla liderliğe yükselirken Barcelona 34 puanla 4. sırada yer aldı. Barcelona - Girona maç özeti ve İspanya La Liga 16. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.