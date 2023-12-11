İspanya La Liga 16. haftasında Barcelona evinde Girona'ya 4-2 mağlup oldu.
, İspanya La Liga 16. haftasında evinde Girona ile karşılaştı. 6 gollü maçta kazanan Girona oldu ve maç 4-2 sonuçlandı. Girona bu sonuçla 41 puanla liderliğe yükselirken Barcelona 34 puanla 4. sırada yer aldı. Barcelona - Girona maç özeti ve İspanya La Liga 16. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.
BARCELONA - GİRONA MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - GİRONA MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - GİRONA MAÇ SONUCU
BARCELONA - GİRONA MAÇ SONUCU
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA 16. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
İSPANYA LA LİGA 16. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI
İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI
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#İspanya La Liga
3 saat önce