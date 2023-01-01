Barcelona 5-0 Royal Antwerp Maç Özeti
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu ilk maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Maç Barcelona’nın 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Joao Felix 2 gol bir asist ile maça damga vurdu. Barcelona - Royal Antwerp maç özeti haberimizde.
BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇ SONUCU
BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
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#H grubu
1 saat önce