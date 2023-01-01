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Joao Felix 2 gol bir asist ile maça damga vurdu: Barcelona 5-0 Royal Antwerp Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 1. haftasında Barcelona evinde Royal Antwerp’ü konuk etti. İlk 25 dakikada 3 gol bulan Barcelona 2. yarıda iki gol daha kaydederek maçtan 5-0 galip ayrıldı. Galibiyet golleri Joao Felix (2), Robert Lewandowski, Gavi, Jelle Bataille’den geldi. Barcelona - Royal Antwerp maç özetini izlemek için ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:43 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Barcelona 5-0 Royal Antwerp Maç Özeti

Barcelona 5-0 Royal Antwerp Maç Özeti

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu ilk maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Maç Barcelona’nın 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Joao Felix 2 gol bir asist ile maça damga vurdu. Barcelona - Royal Antwerp maç özeti haberimizde.

BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Royal Antwerp maç özetini izlemek için

BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI





#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Barcelona
#Royal Antwerp
#H grubu
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