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ÖZET | Barcelona-Girona: 0-0

Lider Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında kendi sahasında Girona'yı konuk etti. Barcelona ile Girona mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Barcelona, haftayı mağlubiyetle tamamlayan şampiyonluk yolundaki rakibi ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı.

09:13 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Barcelona-Girona maçı

Barcelona-Girona maçı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, Girona ile 0-0 berabere kaldı. Ligde 28. haftanın kapanış maçında, şampiyonluğun en önemli favorisi Barcelona, orta sıralarda yer alan Girona'yı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.

Maç boyunca baskılı oynamasına rağmen girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Katalan temsilcisi, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, haftayı mağlubiyetle tamamlayan şampiyonluk yolundaki rakibi ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. 35 puanlı Girona ise 11. sırada yer aldı.


#Barcelona
#Girona
#La Liga
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