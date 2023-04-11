Süper Lig’de bir süre önce ikili olan zirve rekabeti, Beşiktaş’ın da dahil olmasıyla üçlüye döndü. Siyah-beyazlıların, Şenol Güneş ile yakaladığı hava yadsınamaz. Hele ligin bu haftalarında düşme, kalma, Avrupa’ya gitme vs. yarışlarının kızıştığı, telafisi olmayan maçların oynandığı haftalarda böyle seriler çok kıymetlidir. Tabi bu galibiyetler içerisinde Fenerbahçe ve Başakşehir deplasmanlarını da barındırıyor. Şimdi Beşiktaş’ta, “Acaba Galatasaray’a yetişebilir miyiz?” soruları başladı. Elbette