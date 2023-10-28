İspanya La Liga’nın 11. haftasında heyecan dorukta. La Liga’da 11. haftada sezonun ilk ’El Clasico’ mücadelesi oynanacak. Ligin iki güçlü takımı ve ezeli rakibi Barcelona ile Real Madrid, yarın TSİ 17.15’te Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. La Liga’da geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Real Madrid 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yoluna namağlup devam eden Barcelona ise 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak topladığı 24 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Peki, Barcelona - Real Madrid kaçıncı kez karşı karşıya gelecek? El Clasico’da kaç gol atıldı? İşte derbinin merak edilenleri.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga 11. haftasında dünyanın en büyük derbisi Barcelona - Real Madrid derbisi 28 Ekim Cumartesi günü saat 17.15’te oynanacak. Estadio Olímpico Lluís Companys Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

BARCELONA

1 Marc-Andre ter Stegen

2 Joao Cancelo

4 Ronald Araujo

5 Inigo Martinez

17 Marcos Alonso

7 Ferran Torres

18 Oriol Romeu

22 İlkay Gündoğan

14 Joao Felix

27 Lamine Yamal

32 Fermin Lopez Marin

REAL MADRİD

25 Kepa Arrizabalaga

2 Dani Carvajal

6 Nacho Fernandez

22 Antonio Rüdiger

5 Jude Bellingham

10 Luka Modric

12 Eduardo Camavinga

15 Federico Valverde

20 Francisco Garcia

7 Vinicius Junior

11 Rodrygo

BARCELONA - REAL MADRİD KAÇINCI KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR?

Barcelona ile Real Madrid, La Liga’da bugüne kadar 186 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Real Madrid, 77 galibiyet elde ederken, Barcelona ise 74 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 35 müsabaka ise berberlikle sonuçlandı. Eflatun-beyazlılar bu maçlarda 299 gol atarken, Barça ekibi ise 298 gol buldu.

EL CLASİCO’DA TOPLAM KAÇ GOL ATILDI?

Barcelona ile Real Madrid'in La Liga'da karşılaştığı maçlarda bugüne kadar toplam 597 gol atıldı (Barcelona 298-299 Real Madrid). Lig tarihinde 600+ golün kaydedildiği sadece iki rekabet bulunuyor (611; Barcelona vs Athletic & 608; Real Madrid vs Athletic).

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Real Madrid'e rakip olduğu son altı resmi maçın dördünü kazanan Barcelona (2M), daha önceki 14 karşılaşmadaki galibiyet sayısını geride bırakmayı hedefliyor (4G 3B 7M).

Barcelona'ya konuk olduğu son dört resmi maçın üçünü kazanan Real Madrid (1M), daha önceki 19 ziyaretindeki galibiyet sayısını yakalamayı hedefliyor (4G 7B 8M).

En çok forma giyen Ramos, en golcü Messi

İki takım arasında ligdeki rekabette en çok forma giyen oyuncu 34 maçla Sergio Ramos oldu. Ramos’u 29’ar maçla Sergio Busquets ve Lionel Messi takip etti. Ligde oynanan El Clasico’larda en çok gol atan isim ise 18 golle Lionel Messi oldu. Messi’nin ardından en golcü oyuncular listesinde 14 golle Alfredo Di Stefano ve 12 golle de Cesar Rodriguez yer aldı.

Barcelona, bu sezon ligdeki tek namağlup takım

La Liga’da geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Barça, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı. Barcelona, evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanırken, Getafe, Mallorca ve Granada deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid, ligin en az gol yiyen ekibi

Ligde 10 hafta sonunda topladığı 25 puanla Girona’nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu sezon tek mağlubiyetini derbide Atletico Madrid’e karşı yaşayan başkent ekibi, kalesinde gördüğü 7 golle ise ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Barcelona’da 4, Real Madrid’de 3 eskik

Ev sahibi Barcelona’da sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Pedri, Jules Kounde ve Sergi Roberto, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Konuk Real Madrid’de ise sakatlıkları devam eden Thibaut Courtois, Eder Militao ve milli futbolcu Arda Güler bu maçta oynayamayacak.

Karşılaşmayı Jesus Gil Manzano yönetecek

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano’nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Javier Martinez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Manuel Garcia Gomez olacak.

İSPANYA LA LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI



















