Başakşehir-Kayaşehir metro hattı istasyonları: Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak?

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar: İstanbul’un raylı sistem ağı; yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde 363 kilometreye yükselecek. Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı güzergahları neresi?

6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var.

Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.

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Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni bir an evvel metroyla buluşturmak istiyoruz.”