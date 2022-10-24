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Başakşehir-Kayaşehir metro hattı istasyonları: Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent

Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.” dedi. Başakşehir-Kayaşehir metro hattı nereden geçecek, güzergahları neresi?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak, güzergahları nerede?
Başakşehir Kayaşehir metro hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak?

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar: İstanbul’un raylı sistem ağı; yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde 363 kilometreye yükselecek. Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı güzergahları neresi?

6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var.

Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni bir an evvel metroyla buluşturmak istiyoruz.”

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