Başakşehir Yeni Malatyaspor Maç Sonucu:1-0 Özet, Goller İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, küme düşme hattında bulunan Yeni Malatyaspor'u evinde ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetti. Maç, Başakşehir'n 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte maçtan dakikalar...

BAŞAKŞEHİR- YENİ MALATYA SPOR: 1-0













Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan bindiren Deniz Türüç, son çizgiye inip kale sahası önündeki Okaka’ya ortaladı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Sarper Barış Saka, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek gol kararını iptal etti.

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15. dakikada sağdan Deniz’in kullandığı korner atışında Trezeguet kafayla kale sahası içine indirdi. Okaka’nın yakın mesafeden şutunda kaleci Ertaç gole izin vermezken, Berkay’ın tamamlamak istediği pozisyonda Ertaç bir kez daha müdahale ederek topu kornere gönderdi.

17. dakikada sol kanattan bindiren Trezeguet, ceza sahası içi son çizgisine girip Aleksic'e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda Ertaç’tan dönen topu Aleksic bir kez daha tamamladı ancak Ertaç yine geçit vermedi.

26. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet, ceza sahasına girer girmez, penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait durumdaki Aleksic’in gelişine yaptığı plase vuruşta top filelere gitti. 1-0

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası önüne kadar topla gelen Berkay, soldan bindiren Trezeguet’yi gördü. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kenan Özer’in ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Tetteh kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada savunmanın arkasında yükselen Atabey’in kafa vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

77. dakikada Aleksic’in soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Serdar Gürler rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Kaleci Ertaç’tan dönen topu tekrar Serdar tamamladı ancak bu kez top direkten döndü.

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82. dakikada ceza sahası içi sol çizgisinde topla buluşan Deniz Türüç, kale sahasına hareketlenen Atabey’i gördü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Ertaç yine gole izin vermedi.