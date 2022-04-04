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TFF Başkanı kim olacak: Yeni TFF Başkanı kimin seçileceği belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. İsitfa sonrası haziran ayında yapılacak mali kongrenin seçim kongresine dönüşmesi bekleniyor. TFF BAŞKANI kim olacak, belli oldu mu, değişti mi, adaylar kimler? Yeni Türkiye Futbol Federasyonu TFF başkanı kim oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni TFF Başkanı kim seçilecek? İşte aday isimler!
tff başkanı kim oldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Nihat Özdemir'in istifası sonrası vekaleten görevi Servet Yardımcı sürdürecek. Peki başkanlık seçiminde adı geçen adaylar kimler?

TFF BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUSTAFA ÇAĞLAR TFF BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Riva'daki toplantı sonrasında istifa kararı aldı. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecek. Ayrıca Servet Yardımcı'nın geçici başkanlığından sonra, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.

  • YENİ TFF BAŞKANI OLABİLECEK İSİMLER
  • Servet Yardımcı
  • Ahmet Ağaoğlu
  • Göksel Gümüşdağ
  • Hamit Altıntop
  • Ahmet Nur Çebi

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
SPOR
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
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