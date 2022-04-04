TFF Başkanı kim olacak: Yeni TFF Başkanı kimin seçileceği belli oldu mu? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. İsitfa sonrası haziran ayında yapılacak mali kongrenin seçim kongresine dönüşmesi bekleniyor. TFF BAŞKANI kim olacak, belli oldu mu, değişti mi, adaylar kimler? Yeni Türkiye Futbol Federasyonu TFF başkanı kim oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Abone Ol